Спортсменка СК «Синтез» Мария Полякова выиграла серебро на Кубке России по прыжкам в воду

Фото: МАТЧ! СТРАНА (скриншот видео)

Спортсменка Мария Полякова добыла четвертую медаль для СК «Синтез» на Кубке России по прыжкам в воду. Она завоевала серебро в прыжках с 3-метрового трамплина. Воспитанница тренера Павла Муякина выступала в паре с москвичкой Виталией Королевой.

— Девушки делили 1-2 место по итогам прыжков с фиксированным коэффициентом сложности с Кристиной Ильяных и Елизаветой Кузиной, однако затем совершили ряд мелких ошибок, и как результат, не смогли удержаться на вершине турнирной таблицы. В итоге выиграли серебро с суммой 273.60 балла, — рассказали в пресс-службе клуба.

Отмечается, что на выступлении Марии сказалась микротравма, которую спортсменка получила два дня назад во время квалификации в индивидуальных прыжках с 3-метрового трамплина. Этот инцидент не позволил ей тогда полноценно выступить на соревнованиях.

Фото: МАТЧ! СТРАНА (скриншот видео)

Также сегодня в прыжках с 10-метровой вышки выступал Александр Белевцев. Он занял 6 место, набрав 390.35 балла.

За день до финиша Кубка России в активе заводчан уже 4 медали — 1 золото, 1 серебро и 2 бронзы. Больше всего побед СК «Синтез» принес казанец Никита Шлейхер. В первый день турнира, он завоевал бронзу в индивидуальных прыжках с 3-метрового трамплина. Накануне Шлейхер выиграл золотую медаль. Спортсмен выступал в паре со ставропольцем Евгением Кузнецовым.

Еще одна бронза в активе у Александра Белевцева. Успеха он добился на второй день соревнований вместе с представителем Москвы Сандро Рогава.

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Айрат Назипов