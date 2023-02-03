Эксперт рассказала про возможные проблемы при переводе денег с карты на карту

Фото: realnoevremya.ru//Максим Платонов

Операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала, с какими проблемами можно столкнуться при переводе денег с карты на карту, сообщают «Известия».

Артемьева рассказала, что большинство ошибок при переводах возникает из-за невнимательности пользователей. Специалист также подчеркнула, что в таких случаях деньги вернуть с карты непросто, но такая возможность есть.



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— Обычно переводы по номеру карты проходят за несколько часов. До того момента, пока банк не провел операцию окончательно, можно попробовать ее отменить через поддержку банка. Если перевод осуществляется через СБП, операция проходит почти мгновенно и вернуть деньги уже не получится, — сообщила эксперт.

Помимо этого, специалист посоветовала не забывать при переводах про тарифы банка, возможную комиссию и условия трансакции.

Недавно президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о выплатах банками компенсаций клиентам за похищенные мошенниками средства. Ранее регулятор уже предлагал внести изменения в законодательство для обеспечения похищенных у граждан денег. Предлагалось возвращать гражданам деньги даже в случае, если мошенничество произошло с использованием методов социальной инженерии, а еще ограничить срок возврата денежных средств до 30 дней.

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Антон Гаврилов