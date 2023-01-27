Почти половина жителей ПФО уверены в возможности государства полностью защитить персональные данные граждан

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Уверены в том, что государство способно полностью защитить персональные данные граждан от утечки, 40% жителей Приволжского федерального округа. При этом, по мнению 39% респондентов, при современном развитии цифровых технологий это является невозможным, сообщает «Волга Ньюс».

Абсолютное большинство опрошенных (71%) считает, что о защите персональных данных совместными усилиями должны заботиться: сам гражданин, государство и банки. 9% уверены, меры по защите — исключительная ответственность самого человека. По мнению 8%, за сохранность персональных данных должно отвечать только государство. Еще 4% полагают, что за это несут ответственность компании и банки.

Фото: pixabay.com

Не имеют опасений об утечке персональных данных 10% жителей Поволжья (8% скорее нет, 2% совсем нет). 82% считают такую информацию крайне важной и боятся ее недостаточной защищенности.

Напомним, эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал, как опознать мошенника в приложениях для знакомств. Специалист объяснил, что аферисты в интернете чрезвычайно активны в своих действиях и очень благосклонны. Мясоедов также порекомендовал не забывать соблюдать цифровую гигиену.

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Елизавета Пуншева