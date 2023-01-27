Эксперт рассказал россиянам как защититься от аферистов в приложениях знакомств

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал, как опознать мошенника в приложениях для знакомств. Об этом сообщает «Лента.ру».

Специалист объяснил, что аферисты в интернете чрезвычайно активны в своих действиях и очень благосклонны. Мясоедов также порекомендовал не забывать соблюдать цифровую гигиену. Согласно рекомендациям эксперта, не нужно указывать в приложениях слишком личные данные, в частности свой адрес. Не менее важно по словам Мясоедова сохранять финансовую бдительность и не переводить деньги собеседнику до тех пор, пока нет уверенности в том, что этот человек реален.

— Можете скачать фотографию собеседника и пробить ее в поисковиках. Также обращайте внимание на чрезмерную благосклонность, большое количество комплиментов, слишком активные действия: мошенники не будут тратить на вас больше трех-четырех дней, — объяснил эксперт.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Мясоедов подчеркнул, что сейчас особенно часто жертвами мошенников в приложениях знакомств становятся мужчины. Он объяснил, что представители сильной половины более доверчивы при общении в сети.

— Первое и самое главное: обращайте внимание на переводы денег, даже если перевод требуется не напрямую собеседнику, а в какую-то организацию. Если у вас в какой-то времени начинают запрашивать либо какие-то персональные данные, либо вас просят что-то забронировать и таким образом осуществить оплату — это методы достаточно традиционные и хорошо известные, хотя количество таких атак только увеличивается», — добавил Мясоедов.

Фото: pixabay.com

При этом по словам эксперты мошенников в приложениях знакомств интересуют не только деньги. Специалист рассказал, что не меньший интерес для аферистов представляют персональные данные собеседника.

— Мошенники стремятся получить доступ к персональным данным, затихнуть на какое-то время, после чего активизироваться и осуществлять противоправные действия. Эти более хитрые действия направлены на попытку украсть ваши персональные данные, данные о вашем местоположении, рабочем статусе, — заключил эксперт.

В августе 2019 года специалисты центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как защитить смартфон и ноутбук от хакеров. Так, специалисты порекомендовали внимательно относиться к мобильным приложениям, которые запрашивают доступ к телефону. Также эксперты посоветовали по возможности ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.



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Антон Гаврилов