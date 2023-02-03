Сегодня в Татарстане снег и до -7 градусов

В пятницу, 3 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода и умеренный южный, юго-восточный ветер. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане ожидается от -2 до -7 градусов. В Казани прогнозируется от -4 до -6°С.



В Гидрометцентре Татарстана также прогнозируют снег. На дорогах гололедица, предупреждают синоптики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В первой декаде февраля температура воздуха в Казани ожидается выше климатической нормы, которая составляет около -11°С, на 3–4 градуса, рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев. Он не исключает, что в этом месяце возможны сильные морозы и снегопады.

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Татьяна Демина