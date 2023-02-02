В Казани начали обучать волонтеров первой помощи для участия в гуманитарных миссиях ДНР

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани стартовало обучение волонтеров первой помощи пострадавшим в новых субъектах России — курс запустил Казанский государственный университет совместно с организацией «Молодая Гвардия Единой России», сообщает ТАСС.



Программу разработали преподаватели. При создании программы учитывался опыт подготовки бойцов, мобилизованных, волонтеров, которых готовили в качестве сестер милосердия совместно с больницей Святителя Алексия в Москве и опытом РНИМУ им. Пирогова, рассказал ректор Казанского медуниверситета Алексей Созинов.

Добровольцев обучат оказанию первой помощи и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций для участия в гуманитарных миссиях. Специальную подготовку пройдут 24 волонтера. В нее входит оказание первой помощи и действия в условиях чрезвычайных ситуаций. Все добровольцы после прохождения обучения отправятся в гуманитарные миссии на Донбасс и в зону проведения специальной военной операции.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В октябре Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции на Украине.

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Маргарита Головатенко