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«Чебурашку» покажут в странах Ближнего Востока

22:13, 01.02.2023
«Чебурашку» покажут в странах Ближнего Востока
Фото: Yellow, Black and White (скриншот трейлера)

Семейная комедия «Чебурашка» выйдет в прокат в странах Ближнего Востока. Об этом ТАСС сообщила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

— В ближайшее время — в марте — начинается кинопрокат фильма «Чебурашка» на Ближнем Востоке, — сказала Слащева.

В настоящее время кассовые сборы картины, по данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, составляют 5,8 млрд рублей.

Фото: Yellow, Black and White (скриншот трейлера)

Напомним, 10 января «Чебурашка» обогнал по сборам картину «Холоп» Клима Шипенко и стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката.

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Айрат Назипов
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