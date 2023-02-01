«Чебурашку» покажут в странах Ближнего Востока
Семейная комедия «Чебурашка» выйдет в прокат в странах Ближнего Востока. Об этом ТАСС сообщила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.
— В ближайшее время — в марте — начинается кинопрокат фильма «Чебурашка» на Ближнем Востоке, — сказала Слащева.
В настоящее время кассовые сборы картины, по данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, составляют 5,8 млрд рублей.
Напомним, 10 января «Чебурашка» обогнал по сборам картину «Холоп» Клима Шипенко и стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката.
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