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«Ак Барс» всухую обыграл «Трактор»

19:26, 29.01.2023
«Ак Барс» всухую обыграл «Трактор»
Фото: ХК "Ак Барс"

Казанский «Ак Барс» всухую обыграл «Трактор», счет игры — 6:0 (0:0, 2:0, 4:0).

Шайбы забросили:

  • 1:0 — Вадим Шипачев;
  • 2:0 — Станислав Галиев;
  • 3:0 — Кирилл Петров;
  • 4:0 — Дмитрий Кагарлицкий;
  • 5:0 — Александр Радулов;
  • 6:0 — Станислав Галиев.

В среду, 1 февраля, казанцы примут в гостях казахстанский «Барыс».

Фото: ХК «Ак Барс»

27 января «Ак Барс» обыграл «Металлург» на стадионе в Магнитогорске.

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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