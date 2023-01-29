«Ак Барс» всухую обыграл «Трактор»
Казанский «Ак Барс» всухую обыграл «Трактор», счет игры — 6:0 (0:0, 2:0, 4:0).
Шайбы забросили:
- 1:0 — Вадим Шипачев;
- 2:0 — Станислав Галиев;
- 3:0 — Кирилл Петров;
- 4:0 — Дмитрий Кагарлицкий;
- 5:0 — Александр Радулов;
- 6:0 — Станислав Галиев.
В среду, 1 февраля, казанцы примут в гостях казахстанский «Барыс».
27 января «Ак Барс» обыграл «Металлург» на стадионе в Магнитогорске.
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Маргарита ГоловатенкоСпортХоккей Татарстан
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