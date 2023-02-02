Для российских хирургов разработали «умную операционную»

Специалисты самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) изобрели концепцию «умной операционной». Она представляет собой комплекс из хирургического оборудования и инженерных систем в сочетании с цифровыми технологиями. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство науки и высшего образования России.

По словам ректора СамГУ Александра Колсанова, данная концепция «следующий шаг на пути к медицине будущего».

— Это инновационное решение значительно упростит работу врачей, автоматизирует многие процессы, сократит риск ошибок и в конечном итоге значительно повысит качество оказания медицинской помощи, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отмечается, для разработки концепции ученые разработали и протестировали некоторые инновационные аппаратно-программные продукты, которые обеспечивают доступ к актуальной информации о пациенте и его состоянии. Благодаря «умной операционной», хирурги прямо во время операции могут анализировать эти данные — будут выводиться на мониторы и в дальнейшем архивироваться в специальной информационной системе.

Данное технологическое новшество позволит врачам держать перед глазами план операции. Анализировать и поддерживать принятие тех или иных решений хирургов будут специальные нейронные алгоритмы. Также «умная операционная» позволит хирургам прямо во время операции проводить видеоконсультации с коллегами.

Первая такая операционная откроется в 2023 году на базе клиники СамГМУ.

29 октября 2022 года в РАН рассказали о помощи роботов российским врачам. В частности описывались преимущества от работы устройств. Так, отмечалось, что роботы помогают терапевтам — они собирают информацию первичных внешних и внутренних признаков с помощью специальных датчиков, расположенных по всему телу. И в случае обнаружения тех или иных заболеваний, машины передают данные о них медикам.



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Антон Гаврилов