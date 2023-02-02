Топ-10 регионов России с наибольшим падением ВРП возглавила Кемеровская область
Аналитическая служба «Реального времени» составила рейтинг регионов России по социально-экономическому развитию. В подавляющем большинстве регионов было зафиксировано падение валового регионального продукта и, соответственно, сокращение экономики.
На первом месте по этому показателю заняла Кемеровская область, в топ-3 вошли Самарская и Псковская области.
Основной вклад в снижение ВРП в 2022 году внесли санкции, уход иностранных компаний, сжатие потребительского спроса из-за всплеска инфляции и снижения реальных доходов населения, а также разрыв логистических связей, замедление оборота оптовой торговли и связанных секторов — транспортировки и хранения — на фоне сокращения объемов внешнеторгового оборота.
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