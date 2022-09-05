В Минздраве сообщили о сокращении числа медицинских абортов

Фото: Максим Платонов (архив)

В России за последние 5—7 лет количество медицинских абортов сократилось примерно на 250 тысяч операций, сейчас в год их проводится порядка 400 тысяч, сообщил главный внештатный специалист Минздрава России Олег Аполихин в понедельник на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).



Количество операционных абортов уменьшается из года в год, но все равно число остается в пределах 360—450 тысяч — отличие объясняется разной статистикой Росстата. Число выполняемых операций все равно остается большим, подчеркивает Аполихин.

По его словам, в случае с сокращением числа абортов речь идет о динамике за последние 5—7 лет. Чаще всего женщины в России делают аборты в возрасте 25—39 лет, сообщает ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

В России в 2020 году сделали порядка 450 тыс. абортов, что почти на 35% меньше, чем пятью годами ранее. В 2020-м более 200 тыс. женщин, которые планировали сделать аборт, прошли перед ним консультирование. Около 49 тысяч из них передумали прерывать беременность.



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Маргарита Головатенко