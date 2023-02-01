Главное о коронавирусе на 1 февраля: детская вакцина от COVID-19, отмена режима ЧС в сфере здравоохранения США

За неделю охват тестированием в Татарстане составил 165,4 на 100 тысяч населения



За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 68 человек. Всего на 1 февраля в республике зарегистрирован 195 301 случай коронавируса. Выздоровели за весь период 192 244 человека, за минувшие сутки — 19. Всего скончались 2 010 татарстанцев, последний раз о смерти сообщалось 20 января — умер один человек. Госпитализировали еще 52 человек.



По состоянию на 1 февраля в Татарстане проведено 8 400 366 лабораторных исследований на наличие COVID-19 в материале от людей. За прошедшие сутки проведено 6 678 исследований. За последние 7 дней охват тестированием в показателях на 100 тысяч населения составляет 165,4.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Роспотребнадзор: в России за последнюю неделю января коронавирусом заразились 45,5 тысячи человек

За последние сутки в России выявили 8 504 случая коронавируса, выздоровели 6 729 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 958 696, а выздоровевших — до 21 356 008. Госпитализировали за сутки 1 169 человек. Умер за сутки 41 россиянин. За весь период в России от коронавируса скончались 395 108 человек.



Вакцина против COVID-19, которая предназначается для детей в возрасте от 6 до 11 лет, может быть названа «Спутник Д». Такое мнение выразил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает ТАСС.

Он также отметил, что эта вакцина полностью безопасна. Гинцбург рассказал, что лекарство прошло клинические испытания. По словам специалиста, лекарство не уступает по эффективности другим вариантам вакцин и в ходе испытаний показало «хорошие результаты».

Фото: kremlin.ru

Кроме того, Гинцбург сообщил, что состав вакцины против коронавируса для детей планируется обновить после регистрации в России. В беседе с ТАСС он отметил, что специалисты подали данное лекарство на регистрацию для того, чтобы в дальнейшем обновить его состав.

В России по сравнению с показателями предыдущей недели на 20% выросло число заболевших COVID-19. Об этом сообщает Роспотребнадзор. По информации ведомства, за последнюю неделю января в России зарегистрировано 45,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Отмечается, что в большей степени граждане заболевают геновариантами штамма «омикрон».

В Италии продлили антиковидные требования для китайцев

В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 670 717 395 раз, 6 833 078 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (102 345 676). На второй строчке — Индия (44 684 120), на третьей — Франция (39 729 161), на четвертой — Германия (37 779 833), на пятой — Бразилия (36 824 850).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 108 482). За ними следуют Бразилия (697 074), Индия (530 740), Россия (387 113, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 198).



За время пандемии было сделано 13 268 051 378 инъекций вакцины против коронавируса.



Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, согласно которому в стране отменяется режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, введенный в США в 2020 году из-за пандемии COVID-19. По информации пресс-службы нижней палаты, данную инициативу поддержали 220 законодателей. Еще 210 не отнеслись к ней положительно. Как отмечает газета The Hill, маловероятно, что законопроект одобрит верхняя палата Конгресса, которую контролируют демократы.

Фото: realnoevremya.ru

В Италии до 28 февраля продлили требование, согласно которому пассажиры, прибывающие из Китая, должны в обязательном порядке пройти тест на COVID-19. По информации агентства ANSA, постановление изначально было введено в Италии 28 декабря — срок его истек 31 января. По словам министра здравоохранения Орацио Скиллачи, такие меры страна вводит из соображений безопасности ввиду большей стабилизации эпидемиологической обстановки. По информации агентства, тест пассажиры должны будут предъявлять при посадке на рейс. Также отмечается, что по прилету в итальянские аэропорты пассажиров, прибывших из КНР, могут выборочно тестировать для выявления подвидов COVID-19.

Страны сами решают, как поступить с действующим на национальном уровне режимом чрезвычайной ситуации, связанным со вспышкой COVID-19. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Яшаревич. Он объяснил, что ВОЗ в этом вопросе отслеживает статистику случаев заболевания коронавирусом в мире и обращает внимание на необходимость «отслеживания мутации вируса».

В клинике «Вивамед», в которой сейчас лечится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, ранее заразившийся COVID-19, не подтвердили информацию о том, что политика переводят в реанимационное отделение. Об этом сообщает telegram-канал Sputnik Грузия. По словам гендиректора клиники Нино Надирадзе, пока Саакашвили никуда не переводят, а когда появится на то должная необходимость, специалисты сообщат.

Фото: commons.wikimedia.org

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов