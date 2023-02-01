Посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия сохраняет приверженность ДСНВ

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва привержена выполнению положений Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и возлагает ответственность за нынешнюю эскалацию на Вашингтон. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Мы неоднократно указывали Вашингтону на то, что ситуация вокруг ДСНВ — прямой результат развязанной Западом гибридной войны против нашей страны… При этом Россия сохраняет приверженность целям ДСНВ, продолжает считать его полезным инструментом в сфере стратегической стабильности и обеспечения предсказуемости в отношениях крупнейших ядерных держав, — сказал он.

По его словам, в сложившейся ситуации будет «неоправданным, несвоевременным и неуместным» приглашать американских инспекторов на российские стратегические объекты.

В декабре Госдепартаменте США заявили, что готовы к переговорам с Россией в рамках комиссии по исполнению Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Официальный представитель ведомства Нед Прайс отметил, что Америка разочарована отменой заседания.

Еще в августе посольство России в Америке заявило, что обе страны ведут работу над устранением препятствий на пути возобновления инспекций по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Отметим, что Москва призвала Вашингтон проводить взаимодействие «на равноправной основе, с учетом взаимных озабоченностей и интересов».



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Максим Кокунин