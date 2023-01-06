Politico: США планируют передать Украине зенитные ракеты Sea Sparrow

В новый пакет военной помощи, который Вашингтон выделит Украине, войдут зенитные корабельные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением. Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники.

По данным издания, речь идет о зенитных ракетах с радиолокационным наведением, которые могут быть запущены как с моря, так и с суши для перехвата самолетов и крылатых ракет.

Отмечается, что украинские военные якобы смогли приспособить имеющиеся в их распоряжении советские пусковые установки «Бук» к использованию с этим типом ракет.

Фото: commons.wikimedia.org

Ракета Sea Sparrow («Морской воробей») была разработана в начале 1960-х годов. Спустя 16 лет она была принята на вооружение армии США. Является корабельной зенитной ракетой малой дальности, используется и для обеспечения противоракетной защиты кораблей.

Напомним, в декабре администрация США объявила о включении в новый пакет военной помощи Украины комплекты противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Долгое время в Белом доме не решались передавать этот комплекс Украине.

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Айрат Назипов