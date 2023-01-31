Авиация отработала уничтожение переходящих границу группировок на учениях в Белоруссии

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь/t.me

Авиация региональной группировки войск (РГВ) отработала уничтожение переходящих границу группировок, а также плацдармов вблизи границы. Об этом заявил Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

— Учение спланировано по тем тактическим эпизодам, которые могут быть: это пересечение государственной границы незаконным вооруженным формированием, проход техники, создание каких-то ударных плацдармов вблизи границы Республики Беларусь и нанесение поражение пунктам управления, колоннам выдвигающейся техники, — пояснил он.

Александр Вольфович также подчеркнул, что завершающееся летно-тактическое учение носит исключительно оборонительный характер и не направлено против кого бы то ни было. Вместе с тем оно подтверждает курс Белоруссии на укрепление международной безопасности и демонстрирует решимость региональной группировки войск по защите рубежей Союзного государства.

Министерство обороны Республики Беларусь/t.me (Александр Вольфович)

Напомним, Владимир Путин и Александр Лукашенко в октябре договорились о «развертывании совместной региональной группировки войск». В ее основе — белорусские части.

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Айрат Назипов