Детский омбудсмен России посетила реабилитационный центр в Казани — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова посетила реабилитационный центр «Апрель» в Казани. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Она осмотрела кабинеты, где детей учат грамотно выражать свои мысли. В особых случаях в центре это делают с помощью игр и специального оборудования. Также мальчики и девочки выполняют упражнения, развивающие мелкую моторику.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова особо обратила внимание на работу дневного стационара. Омбудсмен отметила, что такую практику нужно вводить во всех регионах страны.

— Наша главная задача, чтобы они продолжали жить как они живут. Мы им помогаем вписываться в общество и ни в коем случае из него не выпадать, — сказала директор реабилитационного центра «Апрель» Наталья Трифонова.

В свою очередь детский омбудсмен заявила, что обсудит с главой Татарстана Рустамом Миннихановым опыт республики в ряде реабилитационных проектов. По ее словам, в РТ могли бы привозить делегации из других регионов, особенно с новых территорий, чтобы на месте перенять опыт.

Напомним, Мария Львова-Белова положительно оценила опыт республики в сфере реабилитации детей с инвалидностью. По ее словам, эта тема не поднималась в регионах России на протяжении 8 лет.

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Айрат Назипов