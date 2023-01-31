Мария Львова-Белова похвалила опыт Татарстана по реабилитации детей с инвалидностью

Фото: УПР в РТ/t.me

Реализующиеся в Татарстане проекты по реабилитации детей с инвалидностью могут быть транслированы на другие регионы России. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова во время рабочей поездки в Казань.

— Нам это очень интересно, и, думаю, с Рустамом Нургалиевичем Миннихановым мы обсудим, насколько опыт Татарстана в ряде реабилитационных проектов мы могли бы тиражировать, — передает ее слова «Интерфакс».

Она отметила, что в республику могли бы привозить делегации из других регионов, особенно с новых территорий, чтобы на месте перенять опыт.

Фото: pixabay.com

— На протяжении 8 лет тема реабилитации детей с инвалидностью практически не поднималась, потому что было не до этого, но сейчас другое время. И сейчас нам очень важно собрать лучшие практики и на территориях распространить, поэтому я уверена, что Казань в этом плане будет одной из первых по теме реабилитации, — добавила Львова-Белова.

Отметим, что сегодня уполномоченный при президенте России по правам ребенка встретилась с детским омбудсменом Татарстана Ириной Волынец. Они планировали посетить ряд детских учреждений республики.

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Айрат Назипов