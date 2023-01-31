Министр просвещения России: вопрос с доступностью детсадов в стране практически решен
Глава российского Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал о доступности детсадов в России. Его цитирует «РИА Новости».
— Сегодня доступность дошкольного образования 99,4%. Помните, Дмитрий Анатольевич, лет восемь назад, какие очереди выстраивались в детские сады? Сегодня этот вопрос практически решен, — сказал он на заседании программной комиссии партии.
По словам Кравцова, в 2022 году в эксплуатацию была введена 251 школа и 238 детсадов.
На прошлой неделе «Реальное время» писало о проблеме нехватки мест в детсадах. Именно по этой причине 22% семей в Татарстане откладывают рождение детей.
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