Министр просвещения России: вопрос с доступностью детсадов в стране практически решен

Глава российского Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал о доступности детсадов в России. Его цитирует «РИА Новости».

— Сегодня доступность дошкольного образования 99,4%. Помните, Дмитрий Анатольевич, лет восемь назад, какие очереди выстраивались в детские сады? Сегодня этот вопрос практически решен, — сказал он на заседании программной комиссии партии.

По словам Кравцова, в 2022 году в эксплуатацию была введена 251 школа и 238 детсадов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе «Реальное время» писало о проблеме нехватки мест в детсадах. Именно по этой причине 22% семей в Татарстане откладывают рождение детей.

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Айрат Назипов