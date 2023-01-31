Глава Перми: «Казань — это перспективный партнер для нашего города»

Фото: kzn.ru/Марат Мугинов

В Казанской ратуше состоялась рабочая встреча представителей делегации из Перми и органов местного самоуправления столицы Татарстана, на которой они обменялись опытом развития городов. Во время встречи глава Перми Алексей Демкин положительно высказался о Казани.

— Считаю, что Казань — это перспективный партнер для Перми. Наши города считаются важными промышленными центрами страны, имеют славную историю и насыщенную культурную жизнь, — сказал он.

Фото: kzn.ru/Марат Мугинов

Также своими впечатлениями о городе поделился председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин. Он отметил, что приехал в столицу Татарстана впервые.

— Поражен развитием, отношением горожан к своему любимому городу, темпами развития, теми стратегиями, которые заложены у вас в качестве основополагающих моментов в развитии города. Я, как и все мои коллеги, позитивно оцениваю развитие партнерских отношений между нашими городами, — сказал он.

Напомним, Казань и Пермь заключили соглашение о сотрудничестве. Развивать его они планируют в сфере образования, культуры, молодежной политики, спорта и туризма.



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Айрат Назипов