Несколько домов в Казани остались без света
В Казани отключили свет в ряде домов по улицам Пушкина, Горького, Чехова и Галактионова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
— На этом участке поврежден кабель. Причины произошедшего выясняются. Аварийная бригада сейчас работает, — рассказали в мэрии.
Работники рассчитывают восстановить электричество в течение трех часов.
Напомним, что в понедельник, 16 января, без электричества остались пять жилых многоквартирных домов, частично п. Плодопитомник и детский сад. Все произошло из-за короткого замыкания на трансформаторной подстанции. Восстановить электроснабжение удалось утром следующего дня.
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