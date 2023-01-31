Несколько домов в Казани остались без света

В Казани отключили свет в ряде домов по улицам Пушкина, Горького, Чехова и Галактионова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

— На этом участке поврежден кабель. Причины произошедшего выясняются. Аварийная бригада сейчас работает, — рассказали в мэрии.

Работники рассчитывают восстановить электричество в течение трех часов.

Фото: pixabay.com

Напомним, что в понедельник, 16 января, без электричества остались пять жилых многоквартирных домов, частично п. Плодопитомник и детский сад. Все произошло из-за короткого замыкания на трансформаторной подстанции. Восстановить электроснабжение удалось утром следующего дня.

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Айрат Назипов