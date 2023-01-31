Генпрокурор России сообщил о возвращении домой более 9 тысяч незаконно мобилизованных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Свыше 9 тысяч незаконно призванных в ходе частичной мобилизации возвращены домой. Среди них и те, кто «по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованы», рассказал генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

— Проведение специальной военной операции, частичная мобилизация и присоединение новых территорий существенным образом скорректировали прокурорский надзор. В качестве приоритета — надзор за соблюдением законности в Вооруженных силах и оборонно-промышленном комплексе страны, — заявил он.

Президенту страны он также доложил, что большинство проблем с обеспечением бронежилетами и прочим обмундированием мобилизованных россиян решено. На контроле прокуратуры поставки военнослужащим зимнего обмундирования.

Фото: kremlin.ru

Напомним, специальная военная операция продолжается более 11 месяцев. О ее начале Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев — 21 сентября — после этого в России началась частичная мобилизация, о завершении которой министр обороны страны Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина