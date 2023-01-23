Президент Турции заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки ее заявки в НАТО

Швеции не стоит больше ждать поддержки ее заявки в НАТО от страны после скандальных акций в Стокгольме, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



— Эти грязные акции в Швеции, да еще и возле нашего диппредставительства, считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод, — приводит его слова ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала TRT.

Турецкий лидер охарактеризовал Швецию как страну, поддерживающую террористов, но при этом ожидающую получить поддержку для вступления в НАТО. Эрдоган подчеркнул, что такой поддержки не будет:

— Если шведские власти так уважают права и свободы, то им в первую очередь нужно уважать религиозные чувства Турецкой Республики и всех мусульман. Если вы не проявите это уважение, то, извините, но не получите от нас ни капли поддержки в отношении вступления в НАТО.

Фото: pixabay.com

В субботу перед турецким посольством в Стокгольме прошла акция против договоренностей с Турцией касательно вопроса выступления Швеции в НАТО. На ней лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран.

Акцию осудил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, только «одержимые дьяволом, самые отмороженные негодяи» способны на такой поступок.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон прокомментировал скандальный инцидент, произошедший в Стокгольме. Акцию сожжения Корана он назвал законным, но неуместным актом неуважения:

— Свобода слова является фундаментальной частью демократии. Но то, что законно, необязательно уместно. Сжигание священных для многих книг является актом глубокого неуважения. Хочу выразить сочувствие всем мусульманам, оскорбленным тем, что произошло сегодня в Стокгольме, — написан Кристерссон в своих соцсетях.

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Маргарита Головатенко