Генсек СНГ: Украина вышла из 20% соглашений Содружества

Фото: ru.wikipedia.org. Перед началом заседания Совета глав государств — участников СНГ. Россия, Сочи, 2017 год

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что Украина юридически остается в СНГ, но вышла примерно из 20% его соглашений. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, украинские власти посчитали, что участие Киева в этих соглашениях потеряло актуальность.

— В остальных (соглашениях, — прим. ред.) они пока еще остаются. К сожалению, представители Украины не участвуют в заседаниях наших структур, органов — как и высших органов, так и отраслевых советов, — сказал он.

Фото: ru.wikipedia.org

В октябре президент России Владимир Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и борьбы с нацизмом.

По словам главы российского государства, памятные мероприятия по случаю юбилея Победы поспособствуют тому, «чтобы послать четкий сигнал в борьбе с нацизмом».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин