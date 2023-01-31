Казанский «Зенит» и Дмитрий Волков продлили контракт

Фото: пресс-служба ВК "Зенит-Казань"

27-летний доигровщик Дмитрий Волков и «Зенит-Казань» продлили контракт. Волейболист продолжит играть за клуб до конца сезона-2024/25.

Дмитрий Волков выступает за казанский «Зенит» с лета 2021 года. В текущем сезоне он возглавляет список бомбардиров команды — на его счету 263 очка в 18 матчах. Кроме того, волейболист входит в топ-5 эйсменов суперлиги.

Выступая за «Зенит», Дмитрий Волков помог казанскому клубу завоевать два Кубка России (2021, 2022), а также бронзовые (2022) медали чемпионата страны.



На этой неделе «Зенит-Казань» продлил контракт с 29-летним связующим Майком Кристенсоном. Он продолжит выступать за волейбольный клуб до конца сезона-2024/25.

Остается в казанском «Зените» и главный тренер Алексей Вербов. Он продолжит тренировать команду до конца сезона-2023/24.



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Татьяна Демина