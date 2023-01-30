«Зенит-Казань» продлил контракт с Кристенсоном до 2025 года

Фото: ВК «Зенит-Казань»

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» и 29-летний связующий Майка Кристенсон продлили контракт до конца сезона 2024/25, сообщает пресс-служба клуба.



Майка перешел в татарстанский клуб летом 2021 года и помог «Зениту» завоевать два Кубка России (2021, 2022) и бронзовые (2022) медали чемпионата страны.

— Мы желаем Майке продолжать радовать казанских болельщиков красивой игрой и выиграть с «Зенитом» еще множество титулов, — сказано в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе клуба отметили, что в следующем сезоне продолжит выступать доигровщик Сэм Деру, у которого сейчас тоже действующий контракт.

На прошлой неделе стало известно, что «Зенит-Казань» и главный тренер команды Алексей Вербов продлили контракт. Наставник продолжит тренировать команду до конца сезона 2023/24.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко