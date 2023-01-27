Алексей Вербов останется главным тренером ВК «Зенит-Казань» до конца следующего сезона

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» и главный тренер команды Алексей Вербов продлили контракт. Как сообщает пресс-служба ВК, наставник продолжит тренировать команду до конца сезона 2023/24.

— Алексей Игоревич в качестве либеро отыграл за «Зенит-Казань» семь сезонов (2009/10, 2014—2019) и 238 матчей, а теперь ведет команду к победам уже как тренер. Следующий сезон станет для него уже четвертым (2019/20, 2021—2024) на этом посту, — напомнили в клубе.

Под руководством Вербова казанская команда завоевала три Кубка России (2019, 2021, 2022), завоевала серебряные (2020) и бронзовые (2022) медали чемпионата России, а также выиграла Всероссийскую Спартакиаду (2022) под флагом Татарстана.



Фото: t.me/volleyzenit

Во вторник, 24 января, волейбольный клуб «Зенит-Казань» наградили в Казанском Кремле. С победой в Кубке России команду поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов.

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Айрат Назипов