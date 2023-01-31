В Татарстане базовые предприятия нефтегазохимического комплекса увеличили объемы производства

В Татарстане базовые предприятия нефтегазохимического комплекса увеличили объемы производства на 1,8%. Об этом говорится в материалах к заседанию Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг».

Рост обеспечен увеличением добычи нефти, выпуска нефтепродуктов, удобрений и полиолефинов. За счет этого рост налоговых поступлений составил 40% — до 121 млрд рублей.

С отчетом об итогах работы выступил генеральный директор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин. Заслушивание отчета проходило в закрытом режиме.

Фото: tatarstan.ru (архив)

Заседание совета директоров ТНХИ-Х проводит президент Татарстана Рустам Минниханов. В нем принимает участие премьер-министр республики Алексей Песошин.

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Луиза Игнатьева