На реставрацию дома Михляева в Казани выделят 81 млн рублей
Одно из старейших зданий Казани — дом Михляева на улице Мусы Джалиля, 19 — хотят отремонтировать. На эти цели из бюджета Татарстана выделили 81,3 млн рублей, выяснило «Реальное время».
Заказчиком выступает Главстрой РТ. На выделенные средства планируется провести ремонт, благоустроить прилегающую территорию и закупить оборудование, инвентарь и мебель. Срок окончания работ в документах обозначен датой 1 декабря 2023 года.
Подача заявок завершится 7 февраля, подрядчика определят 9 февраля.
Дом Михляева — памятник архитектуры XVIII века и объект культурного наследия России, назван в честь первого владельца — купца Ивана Михляева. В 1722 году Петр I передал суконную фабрику Ивану Михляеву сначала в управление, а с 1724 года — в собственность. В 1755 году фабрика переносится на новое место, и указом императрицы Елизаветы свободные до того работники фабрики стали посессионными крестьянами. Это привело к тому, что в будущем это место начнут называть «бунтажная Суконка». Жители слободы поддерживали ворвавшегося в город Емельяна Пугачева, а после него, с 1800 по 1835 год, в ней произошло еще 12 волнений.
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