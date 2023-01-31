Главное о коронавирусе на 31 января: пандемия близка «к переломному пункту», рост заболеваемости в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За неделю охват тестированием в Татарстане составил 165,3 на 100 тысяч населения

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 71 человека. Всего на 31 января в республике зарегистрировано 195 233 случая коронавируса. Выздоровели за весь период 192 225 человек, за минувшие сутки — 42. Всего скончались 2 010 татарстанцев, последний раз о смерти сообщалось 20 января — умер один человек. Госпитализировали еще 40 человек.

За последние сутки в Татарстане выполнили 6 423 теста на COVID-19. Всего на 31 января в республике проведено 8 393 688 лабораторных исследований на наличие коронавируса в материале от людей, следует из данных Управления Роспотребнадзора по РТ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане охват тестированием на COVID-19 за последние 7 дней в показателях на 100 тысяч населения составил 165,3. Нормируемый уровень предусматривает проведение не менее 150 исследований на 100 тыс. населения.

За последнюю неделю COVID-19 заразились 38 тысяч россиян

За последние сутки в России выявили 5 792 случая коронавируса, выздоровели 6 102 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 950 192, а выздоровевших — до 21 349 279. Госпитализировали за сутки 1 337 человек. Умерли за сутки 45 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 395 067 человек.



В Калмыкии приостановили действие ограничений, введенных в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. Послабления связаны со стабилизацией эпидемиологической обстановки в регионе. При этом в Калмыкии все еще остается в силе правило по ношению масок в закрытых соцучреждениях и медорганизациях.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Решение Dсемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о продлении режима чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении из-за вспышки COVID-19 «вполне оправдано», считает заведующий отделом Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора, член чрезвычайного комитета ВОЗ по COVID-19, доктор биологических наук Владимир Дубянский. Специалист подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в мире по-прежнему неспокойная. В частности он напомнил, как в конце 2022 года ряд стран Европы и Юго-Восточной Азии столкнулись с подъемом заболеваемости.

Американская компания Ecohealth Alliance с 2015 года работает над усилением патогенных свойств коронавирусов, а также создает механизм, благодаря которому вирус сможет передаваться от животного к человеку, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов. Он уточнил, что деятельность, которую специалисты проводят в Бостонском университете, спонсируется средствами из американского госбюджета.

Фото: Министерство обороны России

За неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 4%, однако показатели по заражению COVID-19 продолжают увеличиваться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Заболеваемость COVID-19 выросла на 22%. За последнюю неделю заболело 38 тысяч россиян.

В Италии 122 миллиона доз вакцин от COVID-19 остались неиспользованными

В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 670 506 995 раз, 6 831 427 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (102 310 636). На второй строчке — Индия (44 684 009), на третьей — Франция (36 722 301), на четвертой — Германия (37 758 773), на пятой — Бразилия (36 807 814).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 107 855). За ними следуют Бразилия (696 892), Индия (530 740), Россия (387 069, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 190).



За время пандемии была сделана 13 266 589 001 инъекция вакцины против коронавируса.



В США с 11 мая может перестать действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с пандемией COVID-19. Сейчас действуют два положения: первое завершается 1 марта, второе положение (режим ЧС в сфере здравоохранения) потеряет свою силу 11 апреля. В американской администрации отметили, что планируется продлить действие положений до 11 мая и затем разом их отменить.

В Италии как минимум 122 миллиона доз вакцин от COVID-19 остались неиспользованными. По информации газеты La Stampa, на их закупку потратили €2 миллиарда. Вакцинироваться стали все меньше людей. Согласно данным СМИ, сейчас на складах в Италии остаются неиспользованными порядка 34 миллионов доз вакцин от подвидов штамма COVID-19 «омикрон».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Европейские исследователи пришли к выводу, что пандемия COVID-19 оказала крайне негативное влияние на учебу школьников. Как сообщает журнал Nature Human Behaviour, дистанционное образование и самоизоляция привели к тому, что учащиеся отстали от школьной программы примерно на 35%. Больше всего в обучении отстали школьники из стран со средним и низким уровнем доходов. Также пробелы в обучении из-за пандемии коронавируса ученые выявили среди школьников из неблагополучных семей, живущих в западных странах.

В Южной Корее на фоне отмены введенного в начале пандемии COVID-19 требования о ношении масок в помещениях вырос спрос на косметику. По информации издания Chosun llbo, за январь показатели продаж выросли на десятки процентов. По словам представителя сети универмагов Lotte, со 2 по 20 января они увеличились на четверть. Еще на 40% продажи косметики поднялись в период празднования Нового года по лунному календарю — с 23 по 26 января.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всемирная организация здравоохранения продлила на три месяца режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении из-за вспышки COVID-19. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия по-прежнему является чрезвычайной ситуацией международного значения. Также специалисты пришли к выводу, что она, «возможно, приближается к переломному пункту».

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Антон Гаврилов