УНИКС уступил «Пари Нижний Новгород» в первом четвертьфинальном матче Winline Кубка России
Казанский УНИКС уступил «Пари Нижний Новгород» в четвертьфинальном матче Winline Кубка России. Игра завершилась со счетом 81:72 в пользу хозяев.
Ответная встреча УНИКСа и «Пари НН» состоится 10 февраля на паркете казанского «Баскет-холла».
20 января УНИКС обыграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и продлил победную серию до восьми матчей. Игра, проходившая в Саратове, закончилась победой казанцев со счетом 71:83.
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