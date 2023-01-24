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УНИКС уступил «Пари Нижний Новгород» в первом четвертьфинальном матче Winline Кубка России

21:21, 24.01.2023
УНИКС уступил «Пари Нижний Новгород» в первом четвертьфинальном матче Winline Кубка России
Фото: БК УНИКС

Казанский УНИКС уступил «Пари Нижний Новгород» в четвертьфинальном матче Winline Кубка России. Игра завершилась со счетом 81:72 в пользу хозяев.

Ответная встреча УНИКСа и «Пари НН» состоится 10 февраля на паркете казанского «Баскет-холла».

20 января УНИКС обыграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и продлил победную серию до восьми матчей. Игра, проходившая в Саратове, закончилась победой казанцев со счетом 71:83.

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Маргарита Головатенко
СпортБаскетбол Татарстан

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