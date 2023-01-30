Власти Татарстана назвали 35 испытывающих кадровый голод предприятий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин утвердил перечень организаций, испытывающих потребность в привлечении работников. В списке — 35 предприятий.

В дополнительных кадрах нуждается ряд казанский организаций. Это АО «Завод Элекон», АО «Казанский вертолетный завод», ОАО «Казанский завод «Электроприбор» и другие. Также специалистов ищут предприятия из разных районов республики. Среди них ООО «Нижнекамский механический завод», ООО «Елабужский аккумуляторный завод», АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького».

Кроме того, власти Татарстана составили список 58 востребованных профессий. Так, заводы чаще всего ищут инженеров, сборщиков, слесарей, операторов станков, электромонтеров и других.

Фото: pravo.tatarstan.ru

Фото: pravo.tatarstan.ru

Напомним, что в Казани по итогам 2022 года вырос спрос на специалистов сферы развлечений. Так, 4% вакансий на «Авито. Работа» пришлось на аниматоров. Не менее популярны были флористы и фотографы — на них пришлось 7% и 5% всех вакансий.

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Айрат Назипов