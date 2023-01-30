Супруга президента Ирана заявила, что США пропагандируют миру неверную картину России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Супруга президента Ирана Ибрагима Раиси, профессор педагогики и психологии Университета Шахида Бехешти Джамиле Аламолхода заявила, что США пропагандируют всему миру неверную картину России. Ее слова передает RT.

— Я полагаю, у вас самих теперь уже есть подобный опыт от Америки, которая пропагандирует всему миру неверную картину России. Америка реализует свою силу посредством СМИ, — сказала она.

Первая леди Ирана считает, что США используют политику устрашения. Она отметила, что Соединённые Штаты то отправляли к Ирану свой флот, то «показывали свои ракеты», то вынуждали Тегеран заключать с ними несправедливые договоры.

Фото: pxhere.com

Отметим, что США планируют отправить на Украину танки Abrams M1A2. При этом поставки американской техники состоятся не ранее конца этого года.

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Айрат Назипов