Ушел из жизни советник гендиректора КАМАЗа Манфред Киндерманн

Скончался генеральный директор ООО «КАМАЗ тормозные системы», советник генерального директора ПАО «КАМАЗ» Манфред Киндерманн. Он умер на 72-м году жизни в субботу, 28 января, сообщает пресс-служба предприятия.



При содействии Киндерманна на производственных площадях КАМАЗа создали и развили совместное предприятие «Кнорр-Бремзе КАМА», специализирующееся на выпуске тормозных систем. Начало истории предприятия было положено в декабре 2007 года подписанием соглашения о создании в Набережных Челнах совместного предприятия. В июле 2008 года на предприятии было запущено производство барабанных тормозов для КАМАЗа. С этого момента под руководством генерального директора Кидерманна началось поступательное движение компании вперед.

За первые десять лет компания освоила производство барабанных тормозов, гасителей крутильных колебаний, ручных регулировочных рычагов, пневмогидроусилителей, главных цилиндров и осушителей воздуха. В 2011 году получен сертификат по стандарту ISO TS 16949, а в 2017 году компания стала одной из первых в России, сертифицированной согласно новому стандарту IATF 16949: 2016.

— Под руководством Манфреда Киндерманна год за годом сплоченный высокопрофессиональный коллектив достигал очередные производственные рубежи, успешно реализовывались новые перспективные проекты, расширялся спектр продукции, — отметили в пресс-службе.

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин выразил глубокие соболезнования семье, родным и близким покойного.

— На всех этапах нашего сотрудничества он проявлял себя как настоящий профессионал и эффективный руководитель. Умение вести конструктивный диалог, основанный на высоком профессионализме и ответственности, способность мобилизовать коллектив на выполнение поставленных задач позволяли ему достигать высоких результатов. Его имя стало частью истории КАМАЗа. В сердцах коллег всегда будет жить светлая память о Манфреде Киндерманне и его достойном жизненном пути, — сказано в тексте соболезнования.

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Маргарита Головатенко