В Казани простились с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым

11:15, 30.01.2023 23 1
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

В Казани в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма прошла церемония прощания с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым. Он умер 29 января на 54-м году жизни.

На церемонии прощания присутствовали президент Татарстана Рустам Минниханов и первый президент республики, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Проститься с Маратом Садыковым также приехал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.


комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:26
    Очень неожиданная новость была. Жалко когда уходят хорошие люди...
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