В Казани простились с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым

В Казани в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма прошла церемония прощания с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым. Он умер 29 января на 54-м году жизни.
На церемонии прощания присутствовали президент Татарстана Рустам Минниханов и первый президент республики, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Проститься с Маратом Садыковым также приехал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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