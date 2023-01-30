В Казани простились с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым

В Казани в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма прошла церемония прощания с министром здравоохранения Татарстана Маратом Садыковым. Он умер 29 января на 54-м году жизни.

На церемонии прощания присутствовали президент Татарстана Рустам Минниханов и первый президент республики, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Проститься с Маратом Садыковым также приехал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

