В Минэкономразвития России спрогнозировали средний курс доллара в 2023 году

Средний курс доллара в 2023 году ожидается в 70 рублей. Такой прогноз озвучил первый замглавы Министерства экономического развития России Илья Торосов.

— Мы ожидаем курс на уровне в среднем 70 рублей за доллар — примерно как сейчас. Более широкий диапазон в среднем по году составит 68—72 рубля, — цитируют его «Известия».

Илья Торосов объяснил, что курс доллара на уровне 70 рублей — балансовый для экономики. Если он будет ниже — 60 рублей, то нерентабельной станет деятельность экспортеров. Крепкий рубль, по словам представителя Минэкономразвития, также невыгоден бюджету государства.

Фото: pixabay.com

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев прогнозирует, что в феврале курсы доллара и евро могут укрепиться по отношению к рублю максимум в пределах 5%. Он объяснил, что серьезному росту курсов помешает торговый баланс России.



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Татьяна Демина