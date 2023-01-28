Экономист предрек рост курсов доллара и евро на 5% в феврале

В феврале курсы доллара и евро могут укрепиться по отношению к рублю максимум в пределах 5%. Такое мнение выразил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев, сообщает «Лента.ру».

Аналитик объяснил, что серьезному росту курсов помешает торговый баланс России, который находится в прежнем состоянии. Григорьев объяснил, что сейчас импорт сильно сократился, а экспорт до сих пор весьма большой.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

По словам Григорьева, на рубль могут существенно повлиять политические, экономические, либо военные события. При этом эксперт отметил, что предугадать, когда такого рода события произойдут практически невозможно.

— Я думаю, что каких-то скачков уж совсем существенных просто власти не допустят, это невыгодно, — резюмировал Григорьев.

Накануне эксперт по рынкам ФБА «Экономика сегодня» Александр Багманов рассказал, что происходит с российской валютой и почему ее курс может измениться. Аналитик объяснил, что валюта может оказаться под давлением из-за профицита торгового баланса, который может произойти по причине падения объема экспорта. Аналитик добавил, что объем экспорта может упасть в случае, если Европа установит предельные цены на продукты нефтепереработки.



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Антон Гаврилов