Экономист предрек рост курсов доллара и евро на 5% в феврале
В феврале курсы доллара и евро могут укрепиться по отношению к рублю максимум в пределах 5%. Такое мнение выразил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев, сообщает «Лента.ру».
Аналитик объяснил, что серьезному росту курсов помешает торговый баланс России, который находится в прежнем состоянии. Григорьев объяснил, что сейчас импорт сильно сократился, а экспорт до сих пор весьма большой.
По словам Григорьева, на рубль могут существенно повлиять политические, экономические, либо военные события. При этом эксперт отметил, что предугадать, когда такого рода события произойдут практически невозможно.
— Я думаю, что каких-то скачков уж совсем существенных просто власти не допустят, это невыгодно, — резюмировал Григорьев.
Накануне эксперт по рынкам ФБА «Экономика сегодня» Александр Багманов рассказал, что происходит с российской валютой и почему ее курс может измениться. Аналитик объяснил, что валюта может оказаться под давлением из-за профицита торгового баланса, который может произойти по причине падения объема экспорта. Аналитик добавил, что объем экспорта может упасть в случае, если Европа установит предельные цены на продукты нефтепереработки.
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