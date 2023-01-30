Коллекция новых магазинов Zara разрабатывается специально для России

Коллекция обновленных магазинов Zara под новым названием и управлением разрабатывается специально для России, заявила директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP. Надежда Цветкова.



— Это будет абсолютно другой магазин, который отличается, в первую очередь, коллекцией. Безусловным плюсом является то, что коллекция разрабатывается специально для России и может учесть климатические условия (холодные зимы), а также то, что к разработке также привлечены специалисты из Inditex, — приводит ее слова ТАСС.

По ее словам, первые магазины откроются в московских торговых центрах и, как предполагается, не поменяют концепцию Zara. Магазины, по которым не расторгли договоры, будут работать под новым названием. Источники на рынке коммерческой недвижимости предварительно говорят о названии Maag.

Испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, сообщила о соглашении по продаже бизнеса в России группе Daher в ноябре 2022 года. Inditex должна была принять решение относительно своего присутствия в России до 31 января 2023 года. Именно до этой даты группа предусмотрела издержки в размере €216 млн в России и на Украине.

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Маргарита Головатенко