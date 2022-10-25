Владелец Zara сообщил о соглашении по продаже бизнеса в России группе Daher

Испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, сообщила о соглашении по продаже бизнеса в России группе Daher, об этом сообщает ТАСС.



Сделка означает прекращение работы Inditex в России после приостановки ее коммерческой деятельности 5 марта. В случае возникновения новых обстоятельств, которые позволят брендам группы вернуться на этот рынок, документ предусматривает возможность сотрудничества Inditex и Daher через соглашение о франчайзинге.

— Условия этой операции <…> позволят сохранить значительную часть рабочих мест, занимаемых Inditex Group в России, включая передачу большей части помещений, которые до сих пор занимали ее магазины, — сказано в пресс-релизе испанской компании.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

СМИ сообщали, что Inditex обсуждала возможность продажи своих магазинов в России ливанской группе Azadea.

Inditex должна была принять решение относительно своего присутствия в России до 31 января 2023 года. Именно до этой даты группа предусмотрела издержки в размере €216 млн в России и на Украине.

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Маргарита Головатенко