Президент Турции: «Все наши просьбы касательно Татарстана, Дагестана и всех этих регионов находят ответ»

Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган в выступлении перед молодежью в Биледжике назвал честными и уважительными отношения с Россией. Также он упомянул Татарстан.

— В отношениях с Россией у нас есть уважение, доверие. А мои отношения с господином Путиным основаны на честности. И все наши просьбы касательно Татарстана, Дагестана и всех этих регионов находят ответ, — цитирует его ТАСС.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ноябре на встрече с сопредседателем Попечительского совета Университета Ибн Хальдун, президентом Всемирной конфедерации этноспорта Билялем Эрдоганом отметил, что контакты на всех уровнях сегодня дают хороший импульс к развитию сотрудничества, направленного на укрепление двусторонних отношений между Россией и Турцией. По его словам, большое значение придается развитию татарстано-турецкого торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

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