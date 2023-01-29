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В Казани произошел пожар в многоквартирном доме на улице Парина

13:45, 29.01.2023
В Казани произошел пожар в многоквартирном доме на улице Парина
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В многоквартирном доме по улице Парина, д. 6 в Казани произошел пожар — сообщение об этом поступило в 11.56, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

По прибытии пожарные установили автолестницу на балкон четвертого этажа, откуда шел дым. Горела мебель на площади 8 кв. м. В 12.47 горение ликвидировали.

Никто не пострадал. Работало одно звено газодымозащитной службы в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе.

В четверг, 26 января, в 05.16 в Казани на ул. Тэцевской, 227 загорелся склад прессованной бумаги. В 06.25 пожар локализовали на площади около 330 кв. м. В 07.47 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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