В Казани произошел пожар в многоквартирном доме на улице Парина

В многоквартирном доме по улице Парина, д. 6 в Казани произошел пожар — сообщение об этом поступило в 11.56, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



По прибытии пожарные установили автолестницу на балкон четвертого этажа, откуда шел дым. Горела мебель на площади 8 кв. м. В 12.47 горение ликвидировали.

Никто не пострадал. Работало одно звено газодымозащитной службы в дыхательных аппаратах на сжатом воздухе.

В четверг, 26 января, в 05.16 в Казани на ул. Тэцевской, 227 загорелся склад прессованной бумаги. В 06.25 пожар локализовали на площади около 330 кв. м. В 07.47 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко