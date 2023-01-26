В Казани произошел пожар на складе прессованной бумаги

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

В четверг, 26 января, в 05.16 в Казани на ул. Тэцевской, 227 загорелся склад прессованной бумаги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

В 06.25 пожар локализовали на площади около 330 кв. м. В 07.47 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Уточняется, что жилых домов поблизости рядом нет, угроза распространения пламени на соседние здания отсутствовала. Пожар обошелся без пострадавших. Причина случившегося устанавливается.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Напомним, в 2022 году в Татарстане произошло 4,9 тыс. пожаров, что на 18% меньше, чем в 2021-м. Погибло на 28% меньше человек, чем в 2021 году.



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Илина Хакимова