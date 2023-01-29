Володин рассказал о предстоящей индексации маткапитала
Материнский капитал в РФ с февраля проиндексируют на 11,9%, закон вступит в силу 1 февраля, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Размер выплаты на первого и второго ребенка составит 587 тысячи рублей и 775,6 тысячи рублей соответственно.
— Помощь семьям, создание всех условий для развития и воспитания детей — приоритет государственной политики России, — приводят слова председателя Думы в Telegram-канале палаты в воскресенье.
Программа материнского капитала продлена до конца 2026 года. С 2020 года право на него имеют семьи, в которых родился первый ребенок. В сентябре Минтруд сообщал, что материнский капитал в 2023 году составит на первого ребенка 589,5 тысячи рублей, а на второго — 779 тысяч рублей.
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