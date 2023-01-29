Президент Татарстана выразил соболезнования в связи со смертью главы Минздрава республики Марата Садыкова

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью главы Минздрава республики Марата Садыкова. Правительственную телеграмму он направил супруге министра:



— Уважаемая Динара Ильгизаровна! От имени татарстанцев и от меня лично примите самые глубокие соболезнования в связи с безвременной кончиной Вашего супруга Марата Наилевича Садыкова. Это тяжелая, невосполнимая потеря для Вас, огромная утрата для всей нашей республики. Из жизни ушел опытный, авторитетный руководитель и талантливый врач, искренне преданный непростой, но благородной профессии. <…> Искренне разделяю с Вами боль тяжелого горя, желаю Вам сил и стойкости в эти скорбные дни. Прошу также передать слова сочувствия и поддержки вашим детям, всем родным и близким.

Президент Татарстана отметил, что Садыков внес большой вклад в укрепление системы здравоохранения республики, в создание центра экстренной медицины на базе городской клинической больницы №7 и многих других актуальных задач, от которых зависели жизнь и здоровье граждан:

— Образец профессионализма и увлеченности делом, он всегда отдавал работе максимум сил и энергии, пользовался заслуженным уважением среди коллег и пациентов. С нами остаются светлая благодарная память об этом замечательном человеке со щедрой душой и горячим сердцем, результаты его неустанного созидательного труда.

Телеграмму со словами соболезнования в связи с кончиной Марата Садыкова также направил руководитель Администрации президента Татарстана Асгат Сафаров:

— Его многолетняя деятельность всегда была достойным примером верности клятве Гиппократа, большого трудолюбия, ответственного отношения к своему благородному призванию и по праву снискала высокий авторитет в медицинском сообществе, благодарное признание многочисленных пациентов.

Министр скончался утром 29 января. По предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца. 27 января Садыков отметил свой 53-й день рождения. На проходившей в этот день коллегии Следкома по республике министра поздравили, подарили часы и пожелали здоровья.

Церемония прощания с главой Минздрава Татарстана Маратом Садыковым состоится в понедельник, 30 января. О времени и месте сообщат дополнительно.

В 1987 году Марат Садыков окончил Казанский государственный медицинский институт и поступил в клиническую ординатуру ГИДУВа. В 1996-м стал заместителем главврача консультативно-диагностического центра Городской клинической больницы №18, в 1999-м получил степень кандидата медицинских наук. В 2000 году возглавил Казанский онкологический диспансер, а в 2008-м — Городскую клиническую больницу №7 Казани. Министром здравоохранения Садыкова назначили в 2018 году.

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Маргарита Головатенко