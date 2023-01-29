В Кремле заявили, что сведения об экономике засекретили из-за гибридной войны против России

Данные об экономической политике России засекретили из-за ведущейся против страны гибридной войны, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



— Ведется гибридная война против России, а также экономическая война. Поэтому в таких условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные, — приводит RT цитату представителя Кремля из Financial Times.

По словам Пескова, к диапазону данных имеют доступ все, кому необходима соответствующая информация и кто участвует в разработке экономической политики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин положительно оценил динамику российской экономики:

— Фактическая динамика экономики РФ оказалась лучше многих экспертных прогнозов, — сказал он.

Он отметил, что ВВП страны в 2022 году снизился лишь на 2,5%, тогда как эксперты предрекали падение до 20%. Также президент поручил стимулировать занятость и рост реальных зарплат.

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Маргарита Головатенко