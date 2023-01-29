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Группа ТАИФ выражает соболезнования коллегам и родным Марата Садыкова

11:59, 29.01.2023
Группа ТАИФ выражает соболезнования коллегам и родным Марата Садыкова
Фото: Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Коллектив Группы компаний ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным и близким министра здравоохранения Республики Татарстан Марата Садыкова.

Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты.

В нашей памяти Марат Наилевич навсегда останется талантливым руководителем, профессионалом своего дела и прекрасным человеком, который внес неоценимый вклад в сферу здравоохранения Республики Татарстан и Российской Федерации. Светлая память о Марате Наилевиче навсегда сохранится в наших сердцах.

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