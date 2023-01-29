Церемония прощания с главой Минздрава Татарстана Маратом Садыковым состоится 30 января

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Церемония прощания с главой Минздрава Татарстана Маратом Садыковым состоится в понедельник, 30 января, сообщили в пресс-службе министерства.

— Прощание состоится завтра, 30 января. О времени и месте будет сообщено дополнительно, — указано в сообщении.

Министр скончался утром 29 января. По предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца.

27 января Садыков отметил свой 53-й день рождения. На проходившей в этот день коллегии Следкома по республике министра поздравили, подарили часы и пожелали здоровья.

В 1987 году Марат Садыков окончил Казанский государственный медицинский институт и поступил в клиническую ординатуру ГИДУВа. В 1996-м стал заместителем главврача консультативно-диагностического центра Городской клинической больницы №18, в 1999-м получил степень кандидата медицинских наук. В 2000 году возглавил Казанский онкологический диспансер, а в 2008-м — Городскую клиническую больницу №7 Казани. Министром здравоохранения Садыкова назначили в 2018 году.

— В его приоритетах были повышение качества и доступности медицинской помощи, внедрение современных технологий диагностики и лечения, снижение смертности и увеличение продолжительности жизни татарстанцев, — отметили в Минздраве.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко