Уже 2 марта выйдет сериал о «Короле и Шуте»

Весной онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» покажет премьеру сериала «Король и Шут» о культовой русской панк-группе в начале марте. Об этом в субботу на фестивале Bubble Comics Con 2023 рассказал Андрей «Князь» Князев — солист «Короля и шута» и со-продюсер сериала.

Премьера сериала состоится уже 2 марта 2023 года.

Сериал расскажет об одной из самых известных и культовых отечественных панк-групп и ее фронтмене Михаиле Горшеневе («Горшок»). Драма, переплетающаяся с элементами фэнтези, повествует о событиях, начиная со знакомства будущих участников группы в конце восьмидесятых до гибели Горшка в 2013 году, а также о творчестве, сложном пути группы, уникальном стиле и взаимоотношениях участников группы.



— В разговорах с продюсером Дмитрием Нелидовым и режиссером Рустамом Мосафиром мы называем наш сериал панк-сказкой — это особый жанр, который сложился у нас в процессе съемок. Мы не делали традиционное биографическое кино, это не чистая драма, в сериале есть и юмор, и фэнтези, а реальные события переплетены с приключением в мире фантазий, — рассказал Константин Плотников, исполнивший одну из главных ролей сериала — Михаила Горшенева.



Фото: kinopoisk.ru (Константин Плотников)

Команда проекта подчеркивает, что важной частью сюжета станет именно фэнтези-линия, в которой «оживут» сказочные и мистические персонажи из треков «Короля и Шута».

В сериале также роли исполнили: Влад Коноплев — Князя, Валерия Зоидова — первую жену лидера группы Анфису, Даниил Вахрушев — бас-гитариста Балу, Илья Ловкий — ударника Поручика, Данила Рассомахин — гитариста Яшу, Ян Ильвес — вокалиста и гитариста Ренегата, Васса Бокова — скрипачку Машу, а жену Горшка Ольгу — Дарья Мельникова. В съемках приняли участие также Евгений Ткачук, Александр Адабашьян, Александр Клюквин и Вера Вольт.

Фото: kinopoisk.ru

Сценаристом стал Дмитрий Лемешев, музыку пишет Алексей Горшенев. Производством сериала занимались «Плюс Студия», компании «Лунапарк» и «Лига Фильм», продюсировали его вместе с Князевым Ольга Филипук, Александра Ремизова, Александр Сыров, Елена Мельникова, Агата Нигровская и музыкальный продюсер Игорь «Панкер» Гудков, снявший группе три культовых фильма-концерта — «Праздник Скоморох», «Ели мясо мужики» и «На краю».



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Илина Хакимова