Автобус с восемью пассажирами попал в смертельное ДТП в Татарстане

Фото: ГИБДД Татарстана

Смертельная авария произошла сегодня в Камско-Устьинском районе Татарстана. По данным Госавтоинспекции РТ, там столкнулись автомобиль «Богдан» и автобус ПАЗ.

— Водитель автомобиля «Богдан», 1975 г.р., по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом ПАЗ, в котором находились восемь пассажиров, — рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Три пассажира автобуса доставлены в больницу, сообщили в Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Татарстана

Напомним, в начале января на 23 км автодороги Казань — Ульяновск автобус с 15 пассажирами съехал с дороги в кювет. Инцидент случился из-за того, что водитель не смог справиться с управлением на повороте. Госпитализация никому не понадобилась.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов