Трех татарстанцев обвинили в убийстве с особой жестокостью

В Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего, 20-летнего и 18-летнего жителей города Бугульмы, обвиняемых, в зависимости от роли каждого, в совершении следующих преступлений: убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Татарстану.



По версии следствия, в ночь с 12 на 13 апреля 2022 года один из обвиняемых, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил совершить убийство 46-летней женщины, с которой состоял в близких отношениях. Для совершения преступления он привлек двух знакомых, одному из которых на тот момент было 17 лет.

Зайдя в квартиру потерпевшей под предлогом того, что незадолго до этого женщина употребила спиртное со знакомым, он избил ее, после чего вместе с сообщниками длительное время топил в ванной с холодной водой.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

После этого злоумышленники на такси отвезли находившуюся в беспамятстве женщину до автосервиса, где переложили в багажник автомобиля одного из обвиняемых, затем отвезли к реке Бугульминке, сбросили в воду и скрылись.

В результате женщина скончалась от переохлаждения организма, тело было обнаружено на следующий день.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В 2022 году судами с правом на реабилитацию оправданы 36 фигурантов дел СК. Это на 10 человек и 38% больше, чем годом ранее. Об этом на итоговой коллегии ведомства сообщил руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Татарстану Валерий Липский. Как передает журналист «Реального времени», на заседании он отдельно остановился на качестве следствия и пофамильно назвал экс-подчиненных — начальников отделов, с которыми пришлось попрощаться. Подробнее — в материале издания.

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Илина Хакимова