В экстрим-парке «Урам» в Казани откроется первый клуб регионального отделения «Движения первых»

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

В экстрим-парке «Урам» в Казани откроется первый клуб регионального отделения «Движения первых». Об этом в пятницу на заседании регионального совета движения сообщил помощник президента Татарстана, председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в республике Тимур Сулейманов.

По его словам, «Движение первых» не должно растворить или подменить существующие структуры. Он отметил, что есть большое количество движений локальных сегодня, которые благодаря этой сети могут получить возможность для развития. Нам крайне важно, чтобы <…> новые ребята потянулись к движению.

— Для этого у нас будет открываться первый клуб движения. Откроется он в экстрим-парке «Урам», где ребята — неформальные сообщества (уличные музыканты, экстремальные виды спорта), чтобы они подтянулись и познакомились благодаря движению и с другими направлениями.

На заседании сегодня выступил и министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. Он отметил, что молодежь нуждается в наставничестве, и новое движение как раз подразумевает такую работу. По его словам, наставники нужны не только учащимся, но и молодым педагогам, которые приходят работать в школы.

За 2023 год министерство по делам молодежи Татарстана потратит 2,8 млрд рублей на совершенствование инфраструктуры сферы молодежной политики, заявил глава ведомства Ринат Садыков.

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Маргарита Головатенко, Елизавета Пуншева